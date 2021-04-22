Михайлюк встановив декілька рекордів у програному матчі Оклахоми у НБА: відео

Оклахома у ніч з 21 на 22 квітня зіграла на виїзді проти Індіани у НБА. Український баскетболіст гостей Святослав Михайлюк провів результативну гру.

Індіана розпочала поєдинок із двох поспіль виграних чвертей. Однак після екватору матчу ініціатива перейшла до гостей, але цього було замало для перемоги.

Варте уваги Українське дербі у НБА: Вашингтон Леня здолав Оклахому Михайлюка

Індіана – Оклахома 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

Свій час у футболці Оклахоми отримав атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Українець провів на паркеті 36 хвилин 12 секунд, за цей час він набрав 20 очок, зробив 9 підбирань та 4 передачі. Також запам'ятався 2 блок-шотами, 5 втратами м'яча та 4 персональними фолами.

Михайлюк провів другий результативний матч у складі Оклахоми та 4-й у кар'єрі у НБА. Святослав встановив декілька кар'єрних рекордів, зокрема українець набрав найбільшу кількість підбирань, блок-шотів і реалізованих кидків із гри.

Навіть така яскрава гра баскетболіста з України не дозволила команді перервати серію з поразок у сезоні. Тепер у її пасиві 39 поразок при 20-х звитягах та лише 13 місце серед 15 клубів. Індіана завдала Оклахомі 12-ї поспіль поразки у сезоні НБА.

Наступний матч Оклахома зіграє вдома проти Вашингтона. Друге українське дербі між командами Михайлюка та Олексія Леня відбудеться 24 квітня.

Результативна гра Михайлюка у матчі Індіана – Оклахома відеоогляд