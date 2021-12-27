Захисник збірної України Святослав Михайлюк вийшов на третє місце у рейтингу найрезультативніших українців в історії НБА. Більше Михайлюка в НБА набирали лише Віталій Потапенко і Олексій Лень, який продовжує виступи.

Після минулого матчу Михайлюк зрівнявся зі Станіславом Медведенко (по 1390 очок), а цієї ночі проти Клавленда Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин за які набрав 10 очок.

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Для того, щоб набрати 1400 очок, Михайлюку знадобилося зіграти 194 матчі і майже чотири роки у НБА (Медведенку для цього знадобилося шість років).

Топ-5 найрезультативніших українців в історії НБА:

1. Олексій Лень (2013 – досі) – 4265 очок

2. Віталій Потапенко (1996 – 2007) – 3995 очок

3. Святослав Михайлюк (2018 – досі) – 1400 очок

4. Станіслав Медведенко (2001 – 2007) – 1390 очок

5. Олександр Волков (1989 – 1992) – 1019 очок

Що відомо про кар'єру Михайлюка

Святослав розпочинав кар'єру в Лос-Анджелес Лейкерс, які вибрали його під 47-м номером драфта-2018. У лютому 2019-го українця обміняли до Детройта, а минулий сезон Свят догравав в Оклахомі. Нинішній сезон він проводить у Торонто.