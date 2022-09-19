Українець Михайлюк став найкращим гравцем на Євробаскет-2022 за одним з показників

На чемпіонаті Європи з баскетболу 2022 визначився переможець. А після фінального матчу було визначено і найкращих гравців за різними показниками. Одразу декілька українців потрапили в топ-10, а Святослав Михайлюк взагалі очолив один з рейтингів.

Збірна України на Євробаскет-2022 відіграла шість матчів. П'ять з них було на груповій стадії, і ще одна гра – в 1/8 фіналу проти Польщі. Українці перші три матчі на турнірі виграли, а після цього тричі поспіль програли. І в підсумку посіли 11 місце. Виграла ж турнір збірна Іспанії.

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Після турніру організатори підбили статистичні підсумки. Захисник збірної України Святослав Михайлюк, відігравши 6 матчів на Євробаскеті-2022, поділив перше місце на турнірі за перехопленнями. В середньому за гру на чемпіонаті Європи українець записував до активу 2,2 перехоплення.

Разом з Михайлюком перше місце поділив Кендрік Перрі (Чорногорія), але українець проводив на майданчику менше часу.

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В’ячеслав Бобров, закидаючи 53.8% дальніх атак, зайняв 4 місце на турнірі за реалізацією триочкових.

Олексій Лень має 7-й індивідуальний показник турніра з 1.2 блок-шота за гру.

Що стосується командної статистики, то Україна увійшла до топ-5 за двома показниками: