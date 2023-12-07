Вперше за чотири роки: Романчук здобув для України медаль чемпіонату Європи на короткій воді

Михайло Романчук здобув бронзу у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді. Українець став третім на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У румунському місті Отопень у межах чемпіонату Європи з плавання на короткій воді відбувся заплив 1500 метрів вільним стилем. Українець Михайло Романчук здобув бронзову нагороду.

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Цікаво, що у фінал 1500-метрівки вільним стилем Романчук відібрався з шостим загальним результатом за підсумками кваліфікації. Але це не завадило йому показати клас у вирішальному запливі.

1500 метрів, вільний стиль. Фінал

Данієль Віффен (Ірландія) 14:09.11 хв Давід Обрі (Франція) 14:21.78 Михайло Романчук (Україна) 14:22.18

Цей виступ став для Романчука першим за чотири місяці. Востаннє український плавець змагався ще на чемпіонаті світу 2023, який закінчив без нагород.

Варто відзначити, що ця медаль стала другою для Михайла Романчука у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи на короткій воді. Першою було "золото" в 2017 році на цій же дистанції.