Пропонували мільйонні контракти: плавець Романчук відмовився змінювати громадянство
Джерело:Tribuna.com
Михайло Романчук приніс Україні дві медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Виявляється, що титулований українець отримував пропозиції про зміну громадянства. Романчук відповів категоричною відмовою.
Батько Романчука: Михайло – українець. І крапка
Михайло Романчук, батько призера Олімпійських ігор, розповів, що його сину пропонували мільйонні контракти за зміну громадянства.
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Михайлу щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства,
– сказав батько Романчука.
Зі слів Михайла Романчука випливає, що питання про зміну громадянства закрите.
"Михайло живе й утримується в Україні. Михайло – українець. І крапка. Що у нас є, то і є. В Україні є дуже хороший басейн у Дніпрі, де він проводив основну підготовку до Олімпіади. Вдома у Рівному цього немає.
Фактично він вже не рівнянин, він проживає у Хмельницькому. Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, в тому числі під час пандемії. Багато було зроблено того, що не було зроблено в його рідному Рівному", – розповів Романчук-старший.
- На Олімпійських іграх Романчук спершу виграв "бронзу" в запливі на 800 метрів вільним стилем. Михайло приніс Україні першу за 17 років медаль у плаванні на Олімпіаді.
- Друга медаль Романчука вже була срібною. Михайло посів другу сходинку на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
- За дві нагороди українець отримає призові у розмірі 135 тисяч доларів.