Мудрику сподобалося забивати: зірковий вінгер прокоментував дебютний гол за Челсі

Михайло Мудрик відзначився ефектним голом за лондонський клуб. Українець продемонстрував чудове взаєморозуміння на полі з партнером по команді Ніколасом Джексоном.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зумів порадувати своїх фанів. У матчі проти Брайтона (4:3) 22-річний футболіст відзначився дебютним голом за "пенсіонерів".

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Тренування принесли результат

Після матчу Мудрик прокоментував свій дебютний гол. Українець наполегливо працював на тренуваннях і це принесло свої плоди. А ще Михайло продемонстрував феноменальну взаємодію з Ніколасом Джексоном. Як виявилося, вони вперше зіграли разом.

"Мені сподобалося. Коли я пробивав, то ні про що не думав. Я просто багато практикував це на тренуваннях. Це прийшло із тренувань.

Моє порозуміння з Ніколасом Джексоном? Тільки уявіть, що це був лише наш перший матч разом", – сказав Мудрик.

Дивіться відеоогляд матчу Челсі – Брайтон

Свій наступний матч в рамках турне до США Челсі зіграє 26 липня. Суперником "синіх" буде Ньюкасл. Будемо сподіватися, що Михайло Мудрик знову порадує результативними діями.