Однак у першому матчі проти Флориди Мудрик участі не брав. І без Михайла Челсі здобуло легку перемогу над Рексемом 5:0. Дубль у тій грі оформив Ієн Матсен, також по голу в активі Конор Галлахера, Крістофера Нкунку та Бена Чілвелла.

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Незабаром може вперше зіграти під керівництвом Почеттіно

Це була перша перемога Маурісіо Почеттіно на чолі лондонського клубу.

Вже 23 липня "аристократи" зіграють наступний матч проти Брайтона. Напередодні пресслужба "синіх" опублікувала відео із тренування з участю Мудрика.

Михайло солідно познущався із голкіперів Челсі, забивши усі свої удари з різних позицій та обидвох ніг.

Він повернувся,

– підписали у Челсі.

Тренування Мудрика у Челсі: дивіться відео

Нагадаємо, що через травму Мудрик не зміг допомогти збірній України U-21 в усіх матчах Євро-2023. Він пропустив усі поєдинки групового раунду, але у плей-офф зіграв проти Франції та Іспанії. У грі проти французів лівий вінгер Челсі встиг заробити пенальті та віддати розкішний асист на Георгія Судакова.

У свої перші місяці у лондонському клубі Мудрик провів 17 офіційних матчів, у яких відзначився 2 асистами.

На щастя, новий тренер Челсі довіряє Михайлу та залишив його у команді на наступний сезон. Хоча було багато чуток про ймовірний трансфер в інший колектив, якщо надійде солідна пропозиція.

До слова. Під час американського турне Челсі також зіграє проти Ньюкасла, Фулхема та дортмундської Боруссії. Вже 13 серпня "сині" зіграють свій перший тур АПЛ-2023/2024 проти Ліверпуля.