На стилі: Мудрик показав, як відпочиває поза межами футбольного поля – фото

Челсі 13 травня втратило перемогу у домашньому матчі проти Ноттінгем Фореста (2:2). Михайло Мудрик спостерігав за матчем із лави запасних "синіх".

На лівому фланзі Челсі Михайла Мудрика успішно замінив Рахім Стерлінг, який став автором швидкого дублю у ворота суперника. Однак навіть ці два голи не дозволили "аристократам" перемогти за підтримки рідних трибун.

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Набрався сил перед останніми матчами сезону

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2.

Після поєдинку Михайло Мудрик вирішив прогулятись лондонськими вулицями.Михайло показав, що проводить свій вільний час не лише у спортзалі, як це звикли бачити його підписники в інстаграмі. Адже футболіст багато працює поза межами футбольного поля, аби ще більше покращити свої сильні сторони.

Мудрик зробив фото у стильних окулярах, які доповнювали його образ.



Мудрик прогулявся вулицями Лондона / Скриншот із інстаграму футболіста

Нагадаємо, що нещодавно український футболіст прилітав у Мадрид, аби побачити фінал чоловічого ATP 1000 між Карлосом Алькарасом Гарфією та німцем Яно-Леннардом Штруффом, у якому переміг іспанець.

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