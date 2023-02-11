Мудрик в основі Челсі на матч проти колишньої команди Ярмоленка

Український вінгер Михайло Мудрик знову вийде в основному складі "синіх". Команда Грема Поттера зіграє на виїзді проти Вест Хема.

У суботу, 11 лютого, в матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрінуться команди Вест Хем та Челсі. Став відомий склад "синіх", в якому вони розпочнуть поєдинок.

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Довіра головного тренера Челсі

Попри невдалий попередній матч проти Фулхема (0:0), тренер Челсі Грем Поттер знов довірив Мудрику місце в стартовому складі. Український вінгер матиме можливість продемонструвати свою незамінність для команди та допомогти одержати перемогу.

Склад Челсі: Кепа Аррісабалага, Джеймс, Бадьяшиль, Сілва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чік, Мадуеке, Мудрик, Хаверц, Фелікс

Склад "синіх" на Вест Хем / twitter.com/ChelseaFC

Матч 23-го туру АПЛ між Челсі та Вест Хемом розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик зіграв два матчі за "синіх". У дебютному поєдинку він вийшов на заміну з Ліверпулем (0:0) та заслужив схвальні відгуки фахівців і вболівальників. А от першу гру в основі українець не може занести собі в актив. За словами Грема Поттера, українець переніс застуду і не встиг повністю відновитися.