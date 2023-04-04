Банально не вистачило місця: Мудрик перевдягається у коридорі, а не у роздягальні Челсі

Лондонський колектив набрав у свою команду багацько футболістів. Михайлу Мудрику не вистачило місця у роздягальні Челсі.

Низка гравців "аристократів" не мають можливості підготуватися до тренувального процесу у клубній роздягальні. Все через банальну причину – футболістам не вистачає місця.

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Перенаселення в роздягальні Челсі

Лондонський колектив активно попрацював на трансферну ринку. Челсі підійшов до придбання нових кадрів дещо з фанатизмом. Тепер це вилилось у таку проблему – у роздягальні "пенсіонерів" недостатньо місця для всіх, тому певні футболісти вимушені переодягатися на землі, або ж у коридорі.

Коли команду ще тренував Грем Поттер, після великої кількості придбань роздягальні Челсі переформатували. Однак гравцям все одно не вистачало місця. Серед тих, хто перевдягається у проході є і новачки, а саме Михайло Мудрик та Ноні Мадуеке. До того ж, з футболістів формують більше команди, однак з меншою кількістю в ній гравців. До прикладу, футболісти грають 9 на 9, а не 11 на 11, знову ж все через надто велику кількість виконавців у команді.

Нагадаємо, що взимку столичний колектив домовився про співпрацю відразу ж з 11-ма футболістами, серед яких Михайло Мудрик, Енцо Фернандес, Ноні Мадуеке, Жоау Фелікс та інші.

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