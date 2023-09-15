Більше ніяких виправдань: Михайло Мудрик може опинитись у чемпіонаті Німеччини

Український вінгер повинен збіратися із думками та силами. Оскільки може дійти до того, що талановитий гравець покине Челсі.

Михайло Мудрик може переїхати до німецької Бундесліги. Все залежить від цьогорічних результатів українця у футболці "аристократів".

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Або фінішна пряма, або трамплін

Журналіст Ліам Твомі, який спеціалізується на Челсі, зазначив, що час, котрий виділений Михайлу Мудрику на адаптацію у Англії, все ж спливає. Очевидно, що даний розвиток подій, за якого коштовний українець не приносить великої користі лондонцям, не до вподоби босам "пенсіонерів", оскільки ті очікували, що Мудрик буде зіркою, проте наразі Михайло і близько не перебуває на такому рівні (за весь час його перебування у стані лондонців, українець віддав всього два асисти та забив один гол, проте у неофіційній грі).

Такий сценарій сигналізує про те, що українець, скоріше за все, не підходить Челсі, а тепер у нього все менше можливостей себе проявити. Діло в тому, що на передсезонних зборах ігровий час Мудрика на лівому фланзі атаки забрав новачок команди Крістофер Нкунку (60 мільйонів євро), проте наразі він травмований. Відсутність француза все ж не пішла на користь Михайлу, оскільки талант все одно не отримує достатньо ігрового часу, бо його тепер забирає Бен Чілвел. Твоім зазначив, що молодому вінгеру буде важко в такій ситуації повернути кар'єру у потрібне русло.

Таким чином, Мудрик може просто виявитись непотрібним Челсі, тому у його активі, скоріше за все, залишився останній сезон, аби довести все, на що він здатен. Якщо ж Михайлу не вдасться реабілітуватись, то українець може перебратись у інший чемпіонат, а саме у інмецьку Бундеслігу, де з радістю приймуть талановитого вінгера.

Я нещодавно спілкувався з декількома людьми, які мене запевнили – навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може бути хороше поєднання,

– сказав журналіст Ліам Твомі.

Напередодні трансферу Мудрика у Челсі, вінгером активно цікавився леверкузенський Байєр, який готовий був викласти за Михайла близько 20 млн євро. Тоді талановитий виконавець навіть пройшов медогляд у стані "фармацевтів", проте в останній момент сторони не змогли дійти до спільної згоди.