Вразив нового тренера: у Мудрика була тривала розмова з Мареско

Михайло Мудрик провів тренування з Челсі під керівництвом нового тренера. Він зумів вразити Енцо Мареско.

Наприкінці сезону-2023/2024 Челсі офіційно оголосило про відхід Маурісіо Почеттіно. Вже згодом замість нього призначили Енцо Мареско.

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Що було на тренуванні Челсі

Михайло Мудрик здивував тренерський штаб команди тим, що не використав додаткові дні відпочинку після Євро-2024, а одразу ж приєднався до тренувального збору.

Після першого тренування українець провів тривалу розмову з новим наставником, коли всі гравці вирушили відпочивати. У команді сподіваються, що після нестабільного сезону, Михайло Мудрик покаже хорошу форму та стане основним футболістом "пенсіонерів".

У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик відзначився за Челсі лише 7 забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі не відпустило півзахисника на Олімпіаду-2024, щоб підсилити олімпійську збірну України Руслана Ротаня.