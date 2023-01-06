Ситуація все ще не визначена: Мудрик готується до зборів з Шахтарем

Агент Михайла Мудрика Олексій Альохін прокоментував трансферні чутки навколо вінгера Шахтаря. Агент закликав довіряти тільки перевіреній онформації

Михайла Мудрика на свою сторону намагаються перетягнути два англійський гранди: Челсі та Арсенал. Та в українського вінгера ще є треттій варіант – залишитись до літа в Шахтарі.

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Агент Мудрика Альохін не надав переваг жодному іноземному клубу, діло залишається за "гірниками":

Мудрик є гравцем Шахтаря і рішення щодо його трансферу прийматиме керівництво донецького клубу. Зараз Михайло готується їхати із Шахтарем на збір. Довіряйте лише офіційній інформації, – розповів агент гравця.

Сага Мудрика