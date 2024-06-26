Мудрик пропустить решту Євро-2024: у чому причина

Півзахисник збірної України, Михайло Мудрик, пропустить решту матчів Євро-2024. Стала відома причина відсутності українського футболіста.

У середу, 26 червня, Україна зіграла з Бельгією у вирішальному матчі за вихід у плей-оф. Михайло Мудрик не потрапив у стартовий склад на поєдинок.

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Що трапилося з Мудриком

Півзахисник збірної України отримав травму не пов'язану з футболом. Гравець здобув ушкодження під час навантажень у тренажерному залі.

Віктор Циганков також пропустить поєдинок проти Бельгії, однак зможе допомогти команді в разі виходу у плей-оф.

Відзначимо, що матч Україна – Бельгія є останнім у груповому етапі на Євро-2024. У групі "Е" всі команди мають по 3 очки.