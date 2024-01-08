"До кордону було 15 хвилин": ексгравець Минаю зізнався, як на початку війни втік з України
Джерело:Трибуна
Вихованець донецького Металурга Михайло Месхі нині захищає кольори угорського Кечкемету. Ранок 24 лютого 2022 року він зустрів на Закарпатті.
Михайло Месхі встиг зіграти за Минай лише перше коло сезону 2021/22. У перший день повномасштабного військового вторгнення Росії він встиг виїхати з України до Угорщини.
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Встиг до закриття кордону
Футболіст зізнався, що в першу чергу думав про свою сім'ю, а тому прийняв таке рішення. У клубі з розумінням поставилися до його вчинку та відпустили в іншу команду.
До кордону нам було буквально 15 хвилин – і ми встигли проїхати до того, як закрили виїзд усім чоловікам. Це болюча тема для мене, але на той момент я думав лише про безпеку своєї сім'ї,
– розповів Месхі.
Майже пів року Месхі разом зі своєю родиною мешкав у воротаря угорського Мезйокйовешд Данила Рябенка. А згодом підписав контракт з Кечкеметом.
Ця команда грала у другій лізі Угорщини та підвищилася у класі. З переходом сюди мені допоміг ще один наш співвітчизник Михайло Ряшко. Він зателефонував до тренера, і мені повідомили, що я можу приїхати на перегляд. Я був на перегляді близько двох чи трьох тижнів. І в підсумку підписав контракт із Кечкеметом,
– розповів Месхі.
Футбольна кар'єра Месхі
- Михайло Месхі народився у Донецьку 26 лютого 1997 року.
- Перші кроки у футболі робив у школі донецького Металурга.
- Влітку 2015 року поповнив склад кам'янської Сталі. У тому ж сезоні дебютував у Прем'єр-лізі.
- Після Сталі три роки грав в чемпіонаті Угорщини за Мезйокйовешд, який залишив у 2021 році.
- Починаючи з сезону 2022/23 грає за Кечкемет. На рахунку хавбека 35 матчів за угорську команду.