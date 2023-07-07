"Почуваюсь наче вдома": легенда Карпат підтвердив своє повернення до зелено-білої родини

Львівські Карпати у сонячному Закарпатті готуються до нового сезону Першої ліги України. До структури "левів" доєднався колишній футболіст команди Михайло Кополовець.

Ще раніше з'явилась світлина Михайла Кополовця у футболці "зелено-білих" із новим головним тренером Карпат Мироном Маркевичем. Тепер колишній футболіст "левів" вже самостійно підтвердив своє повернення до львівського клубу.

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Кополовець: Я повернувся в Карпати, тож знову буду у Львові

Так, я повернувся в Карпати, тож знову буду у Львові. Це вже офіційно. Я вже на місці,

– сказав Кополовець.

У львівському клубі, за який раніше виступав Михайло, він виконуватиме роль селекціонера, яку йому особисто запропонував Мирон Богданович.

Також була інформація, що за ініціативи Маркевича, Кополовця активно залучають до тренувального процесу команди.

Михайло поділився емоціями після повернення у не чужий для себе клуб після понад 8-річної перерви.

У Карпатах почуваюсь наче вдома. Та й чи може бути інакше? Якраз зараз знаходжусь з командою на Закарпатті, яка у цей момент веде підготовку до нового сезону,

– відповів Михайло.

Нагадаємо, що Із 2007-го по 2015-й роки Кополовець із перервами виступав за львівські Карпати. У зелено-білій футболці Михайло провів 161 матч, у яких забив 8 голів та віддав 12 асистів. Саме за "левів" колишній лівий вінгер відіграв найбільше поєдинків у своїй кар'єрі.

До цього повернення до "зелено-білих", протягом трьох років був спортивним директором клубу УПЛ Минай.

До слова, 6 липня Карпати провели свій другий матч на закарпатських зборах, у якому впевнено обіграли Хуст 2:4. Це майбутній суперник львів'ян у новому сезоні Першої ліги України-2023/2024.