3 липня стало відомо про повернення до "зелено-білих" Михайла Кополовця. Той проміняв клуб УПЛ заради не чужого для себе львівського клубу.
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Повернувся у Львів після 8-річної перерви
Кополовець, який ще з минулого запам'ятався не лише грою, а й легендарною фразою "каждої неділі до церкви", буде обіймати нову для себе посаду у Карпатах. Михайло займатиметься селекцією клубу. Він вже взявся до роботи та зробив спільне фото з новим головним тренером "зелено-білих" Мироном Маркевичем.
Кополовець повернувся у Карпати / Скриншот із інстаграму Михайла
До цього Михайло протягом трьох років був спортивним директором Минаю, який виступає в УПЛ.
Нагадаємо, що "леви" поїхали на збори в Ужгород, де проведуть ряд товариських матчів. На тренувальних зборах Карпати чекають на третього легіонера, "зелено-білі" хочуть підсилитись фактурним та таранним форвардом.
Перший контрольний спаринг Карпати провели ще у Львові, у якому розписали мирову 1:1 проти Агробізнеса, який повертається до виступів у Першій лізі України. Це була перша гра для Маркевича на чолі команди.
Карпатівська кар'єра Михайла Кополовця
- У 2007-му році Кополовець вперше перейшов у Карпати із Закарпаття. Пограв у Львові до 2013-го та пішов в оренду у Говерлу.
- Того ж року повернувся до "левів", а у березні 2014-го пішов у чергову оренду. Цього разу у білоруську Бєлшину.
- Повернувся до Карпат та у перший день 2015-го пішов у Німеччину у статусі вільного агента.
- У футболці львівського клубу Кополовець провів 161 матч – 8 голів та 12 асистів.