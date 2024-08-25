Михайло Кохан став срібним призером на етапі Діамантової ліги

Михайло Кохан став срібним призером у метанні молота. Українець показав свої вміння на етапі Діамантової ліги в Польщі.

У польській Селезії проходить черговий етап Діамантової ліги. Вперше після Олімпійських ігор у змаганнях взяв участь Михайло Кохан, пише 24 канал.

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Друге місце Михайла Кохана

Першу спробу українцю не зарахували. Друга спроба виявилася вдалою для Михайла – він показав результат 77.03.

При виконанні третьої спроби Кохан покращив свій результат і метнув молот на 78.17 метра, а на четвертий раз показник був гірше – на 4 метри менше.

Весь цей час українець тримався на другій позиції. Під час п'ятої спроби він метнув молот на 78.52. Все вирішила фінальна спроба, де Кохан показав результат 79.85 метра, проте не зміг перевершити олімпійського чемпіона канадця Ітана Кацберга. За результатами усіх спроб, Михайло Кохан став срібним призером.

Цікаво. Михайло Кохан здобув для України бронзову медаль на Олімпіаді-2024.

Відзначимо, що фінал Діамантової ліги відбудеться 13 та 14 вересня у Брюсселі. На спортсменів ще чекає останній етап у Цюриху.