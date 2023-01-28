Двоє українських сноубордистів здобули золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу в Австрії

Михайло Харук та Аннамарі Данча стали переможцями чоловічого та жіночого турнірів у Зімонгюге, здолавши у фіналі суперників з Азії. Для 32-річної сноубордистки це вже шосте золото на Кубку Європи.

На етапі Кубка Європи зі сноубордингу в австрійському Зімонгюге відзначились українські спортсмени. Наші сноубордисти змогли виграти дві золоті нагороди у змаганнях із паралельного слалому-гіганта.

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Мова про Михайла Харука та Аннамарі Данчу. Серед чоловіків із семи українців за підсумками кваліфікації до 1/8 фіналу вийшли лише двоє. Андрій Кабалюк завершив виступи у першому раунді (14 місце).

А ось у Харука вишло дійти до фінального змагання. Там наш спортсмен зміг випередити японця Рюсуке Шинохару та здобути дебютне золото. Раніше Михайлові двічі підкорювалось срібло.

У січні Харук брав участь в зимовій Універсіаді в США, де здобув дві медалі. Тоді саме йому підкорилась єдина перемога збірної України на турнірі з паралельного слалому-гіганта.

Схожа ситуація сталась і в жіночому турнірі. До основної сітки пройшли Елеонора Павлюк та Аннамарі Данча, яка показала найкращий результат кваліфікації. Перша ж вибула також на стадії 1/8 фіналу, як і Андрій Кабалюк.

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У свою чергу Данча дійшла до фіналу, де здолала суперницю із Кореї Чон Хе Рім. Для Аннамарі це вже шоста золота медаль на змаганнях Кубка Європи зі сноубордингу (третя – в паралельному слаломі-гіганті). Наступний етап з цього виду сноубордингу в Зімонгюге відбудеться 29 січня.