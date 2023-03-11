Перша медаль для України: Михайло Брудін здобув срібло у метанні диска на Кубку Європи

Український спортсмен з першої спроби метнув снаряд на відстань 58,6 метра, встановивши власний рекорд. Це дозволило йому посісти друге місце та принести нашій країні першу звитягу на змаганнях.

В португальській Лейрії триває Кубок Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Серед учасників є і представники України.

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У суботу пройшла молодіжна першість з метання диску у категорії до 23 років. Срібну медаль у змаганнях здобув наш співвітчизник, 18-річний Михайло Брудін.

Вже з першої спроби українець метнув диск на відстань 58,6 метра. Цей результат одразу став другим у заліку, трохи кращим був чинний чемпіон змагань німець Стівен Ріхтер – 58,69 метра.

Наступні спроби Михайла не змогли покращити цей показник. У свою чергу Ріхтер з третьої спроби підкорив відстань у 64,23 метра, встановивши власний рекорд.

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Це дозволило йому виграти змагання, а Брудін залишився другим, оскільки ніхто більше не зміг його перевершити. Для українця це також найкращий показник в кар'єрі. У лютму на турнірі в Іспанії він встановив особистий рекорд 56,28 метра.

Результати змагання з метання диску U-23 на Кубку Європи в Лейрії: