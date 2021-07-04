Поцілував ринг: Рівера жорстко нокаутував Фернандеса й може вкрасти бій Ломаченка – відео
Джерело:24 канал
У США відбувся бій у рамках легкої ваги, де визначався претендент на титул WBA, яким володіє Теофімо Лопес. У ніч з 3 на 4 липня у ринзі зійшлися домініканець Мічел Рівера та іспанець Джона Фернандес.
Рівера яскраво нокаутував Фернандеса
Боксери обійшлися без розвідки у стартових раундах. Фернандес намагався втягнути Ріверу у розмін на середній дистанції. Натомість Рівера увімкнув роботу ніг та контратаки.
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У 4 раунді Фернандес пропустив багато ударів від Рівери. Домініканець почав працювати першим номером. Але через два раунди Фернандес несподівано шокував Ріверу коротким правим прямим.
Та розвинути локальний успіх Фернандес не зміг. У 8 трихвилинці Рівера викинув "двійку". Фернандес гепнувся на канвас обличчям. Іспанець спробував підійнятися, але без шансів!
Рівера може завадити Ломаченку
- Американський боксер Теофімо Лопес утримує всі титули чемпіона світу в легкій вазі. Спершу Лопес має провести захист поясу IBF проти Джорджа Камбососа. Їх бій перенесли.
- Разом з тим, на бій з Лопесом претендує українець Василь Ломаченко. Наш боксер повернувся після поразки Лопесу, нокаутувавши Масайоші Накатані.
- Якщо WBA санкціонує бій Лопеса з Ріверою, то Ломаченко навряд чи найближчим часом зустрінеться з Теофімо.