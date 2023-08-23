Мовний бар'єр: головний тренер Жирони розповів про причини переведення Циганкова у центр поля

Віктор Циганков взимку підписав контракт із іспанською Жироною. Гравець збірної України майже з перших матчів зміг вписатися в гру команди та стати одним з лідерів.

Після такої успішної гри українського футболіста, менеджмент іспанського клубу звернув більшу увагу на УПЛ. І вже влітку клуб поповнив свої ряди Артемом Довбиком, який у дебютному офіційному матчі забив гол саме з передачі Віктора Циганкова.

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У Жироні Циганкова бачать гравцем центру поля

Проте для українських вболівальників досить незвичним при переглядів матчів Жирони є той факт, що вінгер збірної України грає в центрі поля, адже всю свою кар'єру провів на фланзі. Головний тренер Жирони Мічел прокоментував такі зміни в кар'єрі Віктора Циганкова та пояснив, що хоче бачити від українця у своїй команді. Він дуже задоволений грою Віктора та вважає, що саме в центрі той може принести найбільшу користь команді.

"Мати у складі Циганкова – це благословення. Це гравець, який виглядає ефектно, у нього правильні менталітет та ставлення. Думаю, у нього є все.

Очевидно, що він краще почувається на фланзі, ніж у центрі. Моя англійська недостатньо хороша, щоб навчити його, що ми також можемо комбінувати у центрі. Він здатен давати глибину, бити та забивати, у нього є це, але йому поки некомфортно.

Він частіше гратиме у центрі, тому що нам треба створювати глибину у цій зоні. Але так, на фланзі Циганкову комфортніше", – сказав Мічел.

. Віктор Циганков за час перебування у Жироні провів 21 матч, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів. Наступний матч його команда проведе 26 серпня проти Севільї на виїзді. Початок матчу о 22:30.