Ми захоплюємось його вчинком, – промоутер Камбососа підтримав Ломаченка
Джерело:BoxingScene
Василь Ломаченко відмовився від раніше запланованого поєдинку з Джорджем Камбососом. Українець залишився у рідній країні, аби захищати країну від окупантів.
Промоутер: Ми не були шоковані вибором Ломаченка
Промоутер австралійського боксера Лу Ді Белла прокоментував рішення Василя залишитися в Україні. Він наголосив, що не здивований вибором українця.
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"Я спілкувався з Егісом Клімасом, і він підтвердив, що Ломаченко не зможе побитися з Камбососом. Він подякував мені та Джорджу за те, що ми дали йому час подумати.
Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченко з країни, але при цьому сам Василь ніяк це не прокоментував. Тоді ми підозрювали, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Тому ми не були шоковані", – сказав фахівець.
Промоутер Камбососа наголосив, що те, що відбувається в Україні є "значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч".
Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, в якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс. Всі наші думки та молитви з ним, його сім’єю та з усіма громадянами України. Те, через що вони проходять, поза сумнівом – значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч,
– додав Белла.
- Раніше повідомлялося, що боксери можуть вийти на ринг на початку літа 2022 року. Бій мав відбутися в Австралії.
- Промоутер Едді Хірн заявляв, що WBO офіційно призначила Камбососу захист титулів у бою проти українця.
- Ломаченко вступив до лав територіальної оборони свого рідного міста.
- Згодом його промоутер заявив, що українець матиме можливість виїхати з України заради титульного поєдинку. Але Василь відмовився.