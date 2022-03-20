Ми всі будемо боротися за свободу, – Магучіх присвятила свою перемогу на ЧС Україні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, що відбувся у Белграді. Спортсменка присвятила свою перемогу українцям.

Магучіх: Це золото для усіх українців

Ярослава прокоментував свій тріумфальний виступ. За її словами, вона була вмотивована виграти цю важливу нагороду.

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"Змагання були хороші, але для мене було складно змагатися, бо моє серце залишається в Україні, яка перебуває у війні. Але моя тренерка сказала, що я маю сконцентруватися на стрибках. І це буде добре виграти медаль. І якщо чесно, я була вмотивована виграти медаль", – сказала Магучіх.

Своє "золото" вона присвятила всім українцям та Україні.

Але у мене золото – і це золото для усіх українців, для України. Було складно змагатися, але я горда змагатися для України, для моєї улюбленої країни, для українців,

– наголосила легкоатлетка.

Після переможного виступу українка відправиться до офісу Puma, що в Німеччині. Магучіх має спонсорський контракт з компанією.

"Не знаю, що буде завтра в Україні, я сподіваюся, що зможу повернутися в Україну якомога швидше і продовжу підготовку до ЧС саме в Україні. Але зараз я їду в Німеччину, в офіс Puma, де нас підтримують", – зазначила спортсменка.

Також Ярослава висловила подяку українській армії за захист країни від вторгнення Росії. І наголосила, що уся нація боротиметься за свою незалежність та свободу.

"Я хочу подякувати нашій армії, що вона захищає нашу країну. Бо завдяки вам я знаходжуся тут і захищаю нашу країну на доріжках. Дякую вам. Хочу сказати, що ми дуже сильна нація, ми будемо боротися за свою незалежність, за свою свободу. Я дуже вас люблю. Ми всі будемо боротися за свободу", – додала чемпіонка світу.