Ми віримо, що наші військові зможуть захистити Україну, – гравці Металіста записали звернення
24 лютого 2022 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм канал Металіста
Гравці Металіста стурбовані ситуацією у рідній країні. Футболісти записали відеозвернення.
Футболісти висловили свою позицію щодо вторгнення російських військових на територію України.
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Наша країна переживає важку ситуацію. Ми віримо з командою, що все це переживемо і наші воїни зможуть захистити нашу країну. І ми будемо славною країною,
– сказав Юрій Романюк.
"Вся футбольна сім’я Металіста переймається ситуацією, яка відбувається в Україні. Ми всі сподіваємось, що скоро все закінчиться і буде мир у нашому домі", – Алекс Чідомере.
Відеозвернення футболістів
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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