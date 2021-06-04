Ми виконали все, про що домовлялися, – Бущан про перемогу над Північною Ірландією

Збірна України 3 червня мінімально обіграла Північну Ірландію у товариському матчі. Голкіпер Георгій Бущан залишився задоволений грою.

Враження від перемоги

Георгій Бущан вийшов у рамці воріт збірної України. Український голкіпер провів відмінний поєдинок та залишив свої ворота на замку.

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Україна завдяки голу Олександра Зубкова у першому таймі таки перервала серію з мирових 1:1. Воротар залишився задоволений грою команди. Українці виконали усі установки на гру від Андрія Шевченка.

Хороша атмосфера, хороший результат і гра в цілому. Ми виконали все, про що домовлялися. Наша команда була добре налаштована. Контрольні матчі з хорошими суперниками дуже корисні і продуктивні. Підготовка все ще триває. Дай Боже, підійдемо до Євро у всеозброєнні. Будь-які перемоги дають впевненість у своїх силах,

– прокоментував гру Бущан.