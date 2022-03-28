Ми відчуваємо підтримку з різних куточків планети, – Бех-Романчук про допомогу Україні

Марина Бех-Романчук закінчила чемпіонат світу у приміщенні з легкої атлетики зі срібною нагородою. Українка розповіла, якою була підтримка зі сторони інших легкоатлетів із різних країн світу.

Бех-Романчук: Кожен був готовий допомогти

Українська легкоатлетка зустріла початок війни проти Росії у рідній Україні. Марина Бех-Романчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, що з перших днів військових дій відчула шалену підтримку своїх "колег по цеху".

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Українка отримувала величезну кількість повідомлень, у яких легкоатлети інших країн пропонували свою допомогу. На чемпіонаті світу Бех-Романчук також підтримку людей, які говорили у сторону України лише теплі слова.

З перших днів війни отримувала багато повідомлень від знайомих легкоатлетів з усього світу. Кожен був готовий допомогти, чим тільки було потрібно: прийняти, фінансово, переїздом, поселенням чи іншими питаннями. Безпосередньо на чемпіонаті світу відчувала підтримку людей, які пропонували свою допомогу, говорили теплі слова. Ми відчуваємо підтримку з різних куточків планети,

– розповіла Бех-Романчук.

"У нас гарно працює Федерація"

Срібна призерка чемпіонату світу розповіла про підтримку зі сторони Федерації. Країни радо запропонували свою допомогу усім легкоатлетам, які хотіли виїхати за кордон заради тренувань та змагань. Ніхто навіть не дивився на рівень спортсмена.

У нас гарно працює Федерація. Вже дуже багато спортсменів вдалось вивести за кордон на навчально-тренувальні збори, не дивлячись на рейтинг атлета. По можливості й ті, хто має бажання, зараз мають шанс виїхати за межі України,

– розповіла Марина.

"Наскільки знаю, то наших спортсменів приймають у Туреччині, начебто погодилась Франція. Дуже багато європейських країн відкрили свої двері і готові прийняти спортсменів на підготовки, збори, допомагати з розміщенням та харчуванням. Також Федерація наразі шукає спонсорів. Слава Богу, багато меценатів відкликаються та готові допомогти. Я сподіваюсь і вірю у те, що країни зможуть розмістити усіх українських спортсменів, яким це буде потрібно", – відповіла Бех-Романчук.