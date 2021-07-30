Ми скоро не будемо обігрувати і клуби з Косова, – Маркевич знищив український футбол

Глава комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився враженнями від матчу Ліги конференцій Ворскла – КуПС.

Mирон Mаркевич вважає показовим виліт Ворскли від КуПСа у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. На думку експерта, проблеми команди лежать на поверхні.

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"У нас вже давно проблеми. Таке враження, що ви не в Україні живете. Треба вкладати гроші у футбол, щоб він був, щоб були кваліфіковані футболісти. Яка різниця між КуПСом і Ворсклою і нашими іншими командами?" – сказав він.

Треба висувати претензії до керівництва всіх клубів. Шахтар ще десь чіпляється за очки, іноді Динамо. Але якщо далі так піде, то ми скоро не будемо обігрувати і клуби з Косова. Тут немає нічого дивного. Подивимося на інші клуби, важко щось казати. Сподіваємося на Шахтар і Динамо,

– заявив Маркевич.

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