Ми скоро не будемо обігрувати і клуби з Косова, – Маркевич знищив український футбол
Джерело:Tribuna.com
Глава комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився враженнями від матчу Ліги конференцій Ворскла – КуПС.
Mирон Mаркевич вважає показовим виліт Ворскли від КуПСа у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. На думку експерта, проблеми команди лежать на поверхні.
Як це було Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши вдома фінському КуПС: відео
"У нас вже давно проблеми. Таке враження, що ви не в Україні живете. Треба вкладати гроші у футбол, щоб він був, щоб були кваліфіковані футболісти. Яка різниця між КуПСом і Ворсклою і нашими іншими командами?" – сказав він.
Треба висувати претензії до керівництва всіх клубів. Шахтар ще десь чіпляється за очки, іноді Динамо. Але якщо далі так піде, то ми скоро не будемо обігрувати і клуби з Косова. Тут немає нічого дивного. Подивимося на інші клуби, важко щось казати. Сподіваємося на Шахтар і Динамо,
– заявив Маркевич.
Ворскла програла КуПСу: коротко
- Україна 29 липня втратила свого першого представника в єврокубках – Ворскла вдома поступилася фінському КуПС в овертаймі з рахунком 2:3 і вилетіла з третього по важливості клубного європейського турніру.
- В третьому раунді кваліфікації команда зіграє проти переможця пари Астана – Аріс. Також свої матчу в Лізі конференцій зіграє Колос.