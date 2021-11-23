Ми ще зустрінемося, – Сульшер не стримав сліз, прощаючись із Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не зумів стримати сліз, прощаючись із клубом. Сульшер пішов зі своєї посади 21 листопада.

Сульшер керував Манчестер Юнайтед із грудня 2018 року, поки не був звільнений у неділю, 21 листопада, після розгромної поразки від Уотфорда (1:4) у чемпіонаті Англії.

Про головне Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Сульшера з посади головного тренера

"Багато журналістів хочуть поставити мені запитання. Але я не на них відповідатиму, я не даватиму інтерв'ю. Я просто хочу піти. Бо, гадаю, всі знають – я віддав всього себе цьому клубу… Але, на жаль, я не приніс очікуваних результатів", – наголосив Сульшер зі сльозами на очах.

Кар'єра Сульшера у МЮ

Уле Гуннар Сульшер працював на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, змінивши Жозе Моурінью.

Під його керівництвом МЮ не здобув жодного трофею: найкращий результат – фінал Ліги Європи 2020/21, у якому команда поступилася Вільярреалу у серії пенальті.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера призначено помічника Сульшера Майкла Карріка. Фаворитом на місце норвежця вважається нинішній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно.