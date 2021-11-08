Ми з Русланом перегорнули цю сторінку, – Петраков розповів, чому викликав Маліновського

Наставник збірної України Олександр Петраков прокоментував повернення у команду Руслана Маліновського. Футболіст Аталанти пропустив жовтневі матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

Петраков прокоментував повернення Маліновського у збірну України на пресконференції перед товариським матчем проти Болгарії.

До теми Маліновський сам зателефонував Петракову, після чого отримав виклик у збірну України, – ЗМІ

Ми з Русланом перегорнули цю сторінку,

– сказав тренер збірної України.

Маліновський повернувся у збірну: головне

Олександр Петраков 25 жовтня оголосив заявку збірної України на матчі в листопаді.

Окрім товариського матчу проти Болгарії, який відбудеться 11 листопада, Україна 16-го листопада зіграє проти Боснії та Герцеговини у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Петраков викликав у збірну України Руслана Маліновського з італійської Аталанти. Футболіст вже у розташуванні "синьо-жовтих".



Маліновський у збірній України / Фото УАФ

У вересні між Петраковим та Маліновським стався конфлікт. Футболіст не потрапив до основного складу в поєдинках проти Казахстану та Франції.

Після гри з французами Петраков розповів, що Руслан образився на нього. Руслан переконував, що не ображався на тренера.

У вересні збірна України зіграла спаринг з Чехією. Маліновський попросив у Петракова відпустити його в Аталанту й футболіст разом з іншими гравцями покинув збірну.

Наставник команди не знайшов місця для Маліновського у збірній на жовтневі матчі. Україна перемогла фінів (2:1) та зіграла внічию з боснійцями (1:1).