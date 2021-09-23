Ми з ним вечеряли, – Усик розповів, чи отримав допомогу від Кличка перед боєм з Джошуа

Олександр Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа, який у 2017 році у видовищному поєдинку переміг Володимира Кличка. Перед поєдинком прихильники Джошуа побоюються, що Кличко міг порадити Усику, як діяти проти Джошуа.

Усик: Не буду про це розмовляти

За однією з версій, Кличко відмовився втручатися у бій Усик – Джошуа, адже має теплі відносини з обома боксерами. Проте, перебуваючи у Лондоні, Усик таки почув запитання про Кличка.

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Непереможний український боксер спершу відмовився відповідати на запитання, чи допомагав йому Кличко.

Я не буду про це розмовляти,

– сказав Усик з усмішкою.

Згодом наполеглива журналістка попросила Усика розповісти бодай трішки й боксер зазначив, що вечеряв з Володимиром.

"Ми з ним вечеряли. І говорили про спорт", – резюмував Усик.

Відео інтерв'ю Усика

Володимир Кличко поступився Ентоні Джошуа у чемпіонському поєдинку у квітні 2017 року.

У середині поєдинку обидва боксери побували у нокдаунах, при чому Джошуа дивом встояв після важкого удару Кличка.

Вирішальним став 11 раунд, у якому Кличко пропустив важкий аперкот. Джошуа переміг технічним нокаутом, після чого Володимир завершив кар'єру.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Боксери вже провели відкриті тренування. Офіційна процедура зважування відбудеться 24 вересня. Вечір боксу 25 вересня стартує о 22:00.

Кличко – Джошуа відео бою