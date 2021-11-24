Ми не заслуговували на поразку, – Луческу розкритикував суддівство у матчі проти Баварії

У п'ятому турі Ліги чемпіонів Динамо програло у матчі проти Баварії. Поєдинок закінчився з рахунком 1:2.

"На Буяльському був пенальті"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу заявив, що судді зазвичай симпатизують грандам у єврокубках.

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"Повторюся, що гранди завжди користуються особливим ставленням із боку суддів, вони їх захищають. Сьогодні ми вкотре у цьому переконалися. Ми не заслуговували сьогодні на поразку", – зазначив тренер киян.

Наставник Динамо переконаний, що матч міг би закінчитися з іншим рахунком.

На Буяльському був пенальті: якби його призначили і ми відкрили б рахунок, то картина на полі стала б напевно іншою,

– наголосив Луческу.

Попри поразку тренер позитивно оцінив гру команду, наголосивши про помітний прогрес.

"Позитивний момент у цих іграх – це зростання команди. Хлопці почали діяти впевненіше та сміливіше, вони відчули, як свій талант та працездатність можна направити на результат. Це тішить, прогрес помітний. Ми грали на рівних із Бенфікою та Барселоною, тоді як ці суперники програвали Баварії з більшим рахунком, ніж ми сьогодні", – додав наставник київського Динамо.