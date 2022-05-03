Ми не вбиваємо, ми захищаємо своє, – футболістка збірної України
Джерело:Епоха Футболу
Українська футболістка Анна Петрик прокоментувала владу України, яка не кинула країну під час повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. Спортсменка розповіла про дивне питання до футболістів.
Петрик: Хочу подякувати усім, хто проявив кохання до рідної країни
Війна змусила Анну Петрик покинути харківський Житлобуд-1 та перейти у Брейдалік, який виступає в Ісландії. Українська футболістка поділилась думкою про радника глави Офісу Президента Олексій Арестович та очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
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"Вони для мене, по-перше, люди, які, ніби, добре виконують свою роботу. Я не фанатка, не люблю, коли мене заспокоюють. Але дуже вдячна, що відважно захищають нашу країну та громадян", – сказала дівчина.
Петрик подякувала усім, хто не покинув країну у біді та бореться за її свободу. Байдуже, чи ця людина в кабінеті, чи на фронті, у територіальній обороні або займається волонтерством.
Анна додала, що футболісти збірної отримували дивне питання про війну. Начебто фінансуючи українську армію вони стають причетними до смерті окупантів.
У наших футболістів зі збірної запитували, чи не вважають вони себе причетними до смерті окупантів, бо виділяють великі кошти на техніку та зброю. Я б хотіла додати, що ми не вбиваємо, ми захищаємо своє! Це різні речі,
– розставила усі крапки над "і" Петрик.
Відзначимо, що серед українських футболісток найбільше землякам допомогла і продовжує це робити Тетяна Романенко. Нападниця грає у французькому Реймсі, але навіть така відстань від рідної країни не завадила їй подати руку допомоги. Тетяна виходила на матчі з українським прапором та надсилала разом із клубом тонни гуманітарної допомоги.
Що відомо про Анну Петрик
- 24-річна захисниця збірної України, яка з 2020-го почала викликатись у головну національну команду країни.
- Дебютувала за "синьо-жовтих" у березні 2020 року у матчі проти Шотландії. Дебют був зіпсований через поразку української збірної на кубку Пінатар із розгромним рахунком 0:3. Анна провела за національну команду лише перший тайм.
- До цього виступала за U-17 та U-19.
- В Україні виступала за Іллічівець, Львів та Житлобуд-1. харківський клуб якраз став останнім, за який виступала Петрик у чемпіонаті України до 24 лютого.