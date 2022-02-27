Досвідчена футболістка грає у французькому Реймсі, але не обійшла стороною події, які з 24 лютого змінили усю Україну – Росія напала на рідну державу Тетяни Романенко. Нападниця відзначилась патріотичним вчинком перед поєдинком за Реймс.

Оце так Пишаюсь тим, що я українка, – Світоліна перерахує усі свої призові українській армії

Романенко вийшла на футбольне поле з синьо-жовтим прапором на плечах.



Тетяна Романенко / Фото з твітеру Реймса

Перед цим Романенко вже показувала свою патріотичну позицію. Тетяна виходила з українською діаспорою та французами, яким небайдужа доля України, на вулиці Франції та висловили підтримку українській державі.

У руках футболістки був плакат з синьо-жовтим прапором зі словами: "Зупиніть війну зараз!".



Романенко підтримала Україну / Фото з інстаграму футболістки



Романенко підтримала Україну у Франції / Фото з інстаграму футболістки

Додамо, що нещодавно Романенко знову отримала виклик у збірну Україну після тривалої перерви. Новий тренер із Іспанії Луїс Кортес бачить у Тетяні талант та потенціал, який допоможе "синьо-жовтим" здобувати важливі перемоги.

Романенко стала однією з авторок тріумфу української збірної на турнірі у Туреччині.