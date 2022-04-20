Ми не можемо програти цю війну, інакше втратимо усе, – Володимир Кличко

Із перших днів війни Володимир Кличко активно допомагає Україні, щоб пришвидшити перемогу у війні над Росією. Колишній боксер закликав світ не опускати руки.

Володимир Кличко: Ми маємо захищатися

Легендарний боксер заявив, що Україна не може програти у війні проти Росії. Окупанти мають бути поваленими.

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На своїй сторінці в інстаграмі Володимир Кличко закликав українців та Європу продовжувати боротись проти спільного ворога. Перемога неодмінно буде за Україною.

Ми не можемо програти цю війну, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу. Ми втратимо все. Як і Європа. Ми маємо захищатися. Ми переможемо,

– написав Кличко-молодший.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кличко у складі української делегації відвідував Німеччину заради перемовин щодо політичної та економічної підтримки України.

Після повернення з Німеччини Володимир відвідав Бучу, де життя мирних українців перетворилось у справжнє пекло. Вижити у такій ситуації було лише за щастя. Колишній боксер закликав світ допомоги Україні ще більше.