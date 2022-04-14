Ми можемо і до Москви дострибати, – гендиректор Шахтаря про силу ЗСУ

Українська армії продовжує знищувати окупантів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкрив свою мрію на тлі війни в Україні.

Палкін: Повернемо Донбас та Крим

Один із керівників донецького Шахтаря підтримав українських захисників, які віддають життя за мирне небо над головою усіх українців. Сергій Палкін впевнений у перемозі України над Росією.

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Генеральний директор "гірників" похвалив українську армію, яка готова боротись до останнього та навіть дійти до Москви, щоб принести Україні звитягу над країною-агресора.

Віримо в те, що ми доб'ємо їх, повернемо Донбас та Крим. Просто тут питання часу. Так, знадобиться трохи більше часу, але з настроєм нашої армії, я запевняю вас, що ми можемо і до Москви дострибати,

– сказав Палкін.