Ми можемо і до Москви дострибати, – гендиректор Шахтаря про силу ЗСУ
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Українська армії продовжує знищувати окупантів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкрив свою мрію на тлі війни в Україні.
Палкін: Повернемо Донбас та Крим
Один із керівників донецького Шахтаря підтримав українських захисників, які віддають життя за мирне небо над головою усіх українців. Сергій Палкін впевнений у перемозі України над Росією.
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Генеральний директор "гірників" похвалив українську армію, яка готова боротись до останнього та навіть дійти до Москви, щоб принести Україні звитягу над країною-агресора.
Віримо в те, що ми доб'ємо їх, повернемо Донбас та Крим. Просто тут питання часу. Так, знадобиться трохи більше часу, але з настроєм нашої армії, я запевняю вас, що ми можемо і до Москви дострибати,
– сказав Палкін.
- Відзначимо, що Шахтар виїхав за кордон, де проведе ряд благодійних матчів. Усі виручені кошти від поєдинків підуть на потреби України. Таку ж ініціативу розпочало київське Динамо.
- Донеччани вже навіть провели першу гру. На жаль, підопічні Роберто Де Дзербі зазнали мінімальної поразки у Греції від Олімпіакоса (1:0). Зустріч супроводжувалась зворушливою акцією у пам'ять про загиблих від війни дітей.