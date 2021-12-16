Ми маємо агресивно зіграти свою гру, – Шевченко матч проти Лаціо

Наставник італійського Дженоа Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями щодо майбутнього матчу 18-го туру Серії А проти Лаціо. Український фахівець заявив про амбітні плани команди.

Шевченко: перемогти – це завжди приємно

Шевченко пригадав свою дебютну перемогу на чолі Дженоа. Він переконаний, що вона допоможе підняти моральний настрій команди.

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Знову перемогти – це завжди приємно. Ми не пропустили та перемогли – це полегшення. Тепер на нас чекають два важкі матчі, сподіваємось, що ця перемога підніме наш моральний стан перед цими матчами,

– сказав тренер "грифонів".

Наставник Дженоа поділився планами щодо гри проти Лаціо.

"Ми маємо зіграти у свою гру, компактно, агресивно та відібрати очки. Але вирішальною буде гра команди, нам необхідно максимально використовувати ті шанси, які у нас будуть", – сказав фахівець.

За словами Шевченка, команда буде свіжішою у грі з Лаціо.

У матчі Кубка Італії ми вже думали про гру з Лаціо. Ми дозволили деяким гравцям відпочити, але в цьому плані Лаціо має перевагу в кілька днів відпочинку. Я хочу бачити свою команду єдиним цілим,

– підсумував Шевченко.

Андрій Шевченко здобув першу перемогу як головний тренер Дженоа. 14 грудня клуб Шевченка обіграв Салернітану у поєдинку другого раунду Кубка Італії – 1:0.

Дженоа Шевченка 17-го грудня зіграє на виїзді проти римського Лаціо.