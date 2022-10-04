Ми – команда без адреси, – Срна про наслідки російської агресії для Шахтаря

Через російську агресію донецький Шахтар змушений "мандрувати" іншими містами, а то і країнами. Вперше команда втратила домівку у 2014 році.

Головний директор Шахтаря з футболу Даріо Срна вкотре наголосив, що він вже третє тікає від війни. Також він розповів про настілки повномасштабного вторгнення для команди.

Варте уваги Йовічевіч потрапив на обкладинку AS перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала

Срна: Буває, що я прокидаюся і не знаю, де я

"Війна застала мене у 1991 році в Хорватії, у 2014-му – в Донецьку, а зараз – у всій Україні. Я пишаюся цією командою. Для мене вони – герої.

24 лютого була катастрофа. Ми були з командою в Києві. Але ми все організували, особливо стосовно іноземних гравців. Хтось виїхав з України машиною, хтось – потягом", – зазначив хорватський фахівець.

За останні 8 років "гірники" грали на декількох стадіонах, на жаль, у нинішньому сезоні вони знову вимушені емігрувати.

"У 2014 році нам довелося покинути Донецьк, наш дім, наш стадіон, наше спортивне місто. У нас є вболівальники по всьому світу. Ми переїхали до Києва, а коли адаптувалися, почалася інша війна. Важко пояснити наше життя відтоді до сьогодні.

Ми – команда без адреси, і це найболючіше. Ми грали у Львові, в Одесі, у Харкові, зараз проводимо матчі Ліги Чемпіонів у Варшаві. Мені дзвонить донька, а я їй кажу, що сьогодні я в Києві, завтра – в Лондоні. Буває, що я прокидаюся і не знаю, де я", – додав Срна.

Вже в середу, 5 жовтня, мадридський Реал на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме донецьку команду в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.