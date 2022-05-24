Ми чекаємо офіційного закріплення, – промоутер Усика розповів про нові деталі реваншу

Український боксер Олександр Усик вже цього літа зустрінеться у поєдинку-реванші проти британця Ентоні Джошуа. Офіційної дати бою наразі нема.

Промоутер: Зараз наша планова дата – 23 липня Близький Схід

Олександр Красюк, промоутер непереможного Олександра Усика, розповів про організацію реваншу з Ентоні Джошуа. Він зазначив, що великим чином на поєдинок вплинула повномасштабна війна, яку розв'язала Росія.

Читайте також Усик битиметься за всю країну, за весь демократичний світ, – промоутер українця

Початок війни серйозно вплинув, тому що у нас було розуміння, що бій Усик – Джошуа мав би відбутись у травні, можливо, на початку або в середині. Потім дата була дещо зміщена на початок червня. Коли розпочалося вторгнення, то взагалі було невідомо, чи цей поєдинок взагалі відбудеться,

– сказав Красюк.

Реванш Усик – Джошуа може відбутися 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку розглядають Саудівську Аравію або Велику Британію. Цю інформацію підтвердив і промоутер.

"Десь в середині березня, коли ми зрозуміли, що така можливість є і нею потрібно скористатись, тоді ми вже натисли на газ і зробили все необхідне, щоб це відбулося якомога швидше.

Зараз наша планова дата – 23 липня Близький Схід. Буквально з години на годину, з дня на день ми чекаємо офіційного закріплення цих домовленостей в контракті", – зазначив фахівець.

Усик – Джошуа: деталі реваншу