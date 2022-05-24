Ми чекаємо офіційного закріплення, – промоутер Усика розповів про нові деталі реваншу
Джерело:Xsport
Український боксер Олександр Усик вже цього літа зустрінеться у поєдинку-реванші проти британця Ентоні Джошуа. Офіційної дати бою наразі нема.
Промоутер: Зараз наша планова дата – 23 липня Близький Схід
Олександр Красюк, промоутер непереможного Олександра Усика, розповів про організацію реваншу з Ентоні Джошуа. Він зазначив, що великим чином на поєдинок вплинула повномасштабна війна, яку розв'язала Росія.
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Початок війни серйозно вплинув, тому що у нас було розуміння, що бій Усик – Джошуа мав би відбутись у травні, можливо, на початку або в середині. Потім дата була дещо зміщена на початок червня. Коли розпочалося вторгнення, то взагалі було невідомо, чи цей поєдинок взагалі відбудеться,
– сказав Красюк.
Реванш Усик – Джошуа може відбутися 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку розглядають Саудівську Аравію або Велику Британію. Цю інформацію підтвердив і промоутер.
"Десь в середині березня, коли ми зрозуміли, що така можливість є і нею потрібно скористатись, тоді ми вже натисли на газ і зробили все необхідне, щоб це відбулося якомога швидше.
Зараз наша планова дата – 23 липня Близький Схід. Буквально з години на годину, з дня на день ми чекаємо офіційного закріплення цих домовленостей в контракті", – зазначив фахівець.
Усик – Джошуа: деталі реваншу
- У першому протистоянні у вересня 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- У перші дні повномасштабної війни Усик вступив до територіальної оборони Київщини. Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа.
- Менеджер українського боксера запевняє, що Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
- Промоутер Олександра розповів, чому Усик виїхав за межі країни. Він наголосив, що на ринзі в Усика буде прекрасна можливість привернути увагу всього світу до України.
- 7 квітня боксер повідомив, що розпочав підготовку до бою з британцем. Також він зазначив, що відмовляється спілкуватися зі ЗМІ, аби краще зосередитися на майбутньому двобої.