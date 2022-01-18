Ми чекаємо на бій проти Ломаченка, – тренер Девіса зацікавлений у поєдинку проти українця

Наставник американського боксера Джервонта Девіс Келвін Форд зізнався, що хотів би, аби його підопічний вийшов на ринг проти Василя Ломаченка. Він не впевнений, що українець ризикне битися з "танком".

Форд: Це буде шахова партія

Американець наголосив, що сподівається на поєдинок Ломаченко – Девіс. Він переконаний, що на цей бій чекають і вболівальники.

Читайте також Промоутер Ломаченка вперше назвав місце бою з Камбососом і ключову проблему поєдинку

Ми чекаємо цього бою. Як я говорив, це буде шахова партія. Я не знаю, ризикне чи Лома битися з "Танком", але, чесно кажучи, це був би мегафайт. Це поєдинок, якого чекають вболівальники,

– сказав фахівець.

Проте Келвін не впевнений, що у наступному поєдинку його підопічний вийде на ринг проти українця.

"Я не знаю, проти кого буде наступний бій. Їм усім необхідно битися один з одним. Я чув, що Шакур Стівенсон намагається побитися з Ломаченко", – додав Форд.

Український боксер Василь Ломаченко прагне повернути чемпіонські титули та зустрітися на ринзі з австралійським боксером Джорджом Камбососом.

Та схоже, що головним конкурентом українця за право битися з Камбососом буде непереможний чемпіон світу за версією WBC Девін Хейн.

Оскільки його промоутер запевнив, що команда активно веде перемовини з австралійцем.

На початку грудня 2021-го року непереможений Джервонта здобув 26-ту перемогу на профі-рингу.Він переміг Ісаака Круса.