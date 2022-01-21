Ми, бразильці, були налякані новинами про війну, – нападник Шахтаря боїться нападу Росії

Все більше легіонерів українського чемпіонату переживають через можливий напад Росії на Україну. Про війну на Донбасі пригадав нападник Шахтаря Жуніор Мораес.

Мораес: Ніхто не заслуговує на війну

Кому, як не досвідченому форварду "гірників" відомо про військові дії на Донбасі. Жуніор Мораес пригадав складний 2014-й рік, коли все починалось. У цей момент футболіст виступав за донецький Металург, який ще тоді існував.

До речі На кордоні з Україною є російські солдати, які планують напасти, – футболіст-бразилець з Ворскли

"Я відчув велику напругу у 2014 році, я бачив усе з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", – зазначив гравець донеччан.

Нападник Шахтаря хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну, де виступає футболіст.

Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось станеться,

– зізнався бразилець з українським паспортом.

Бразилець постійно підтримує зв'язок з українськими гравцями, які знають про справи у країні. Мораеса з Шахтарем пов'язує чинна угода, яка розрахована до 30 червня 2022-го року.

Кар'єра Мораеса в Україні