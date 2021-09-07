Ми більше не найкращі у світі, – зірка збірної Франції після матчу з Україною
7 вересня 2021 , 21:32Читать новость на русском
Джерело:Marca
Лідер Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба, після матчу відбору на чемпіонат світу проти України, заявив, що "півні" більше не є найкращою командою на планеті.
Французька команда не може перемогти на протязі п'яти матчів поспіль у всіх турнірах.
Дивіться також Україна зберігає шанси на ЧС-2022: що потрібно команді Петракова у паралельних матчах
Минуло вже багато часу з тих пір, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим почуттям, ми всі нудьгуємо за цим. На жаль, ми більше не є найкращою командою в світі,
– сказав француз.
"Нам потрібно все змінити і стати більш агресивними. Ми повинні більше викладатися і проявляти більше бажання, ось і все", – підсумував Поль Погба.
Що відомо про останні матчі збірної Франції
- 1 вересня команда Дідьє Дешама у відбірковому етапі ЧС-2022 зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною з рахунком 1:1, а через три дні розписала мирову з Україною – 1:1.
- Франція з 9 очками залишається лідером групи D у відборі на ЧС-2022. Слідом ідуть Фінляндія та Україна – у них по 5 пунктів, однак підопічні Канерви зіграли на 2 матчі менше.
- У вівторок, 7 сентярбя, збірна Франції в матчі відбору ЧС-2022 зіграє з Фінляндією. Зустріч розпочнеться о 21:45.