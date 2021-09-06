Турнірна ситуація у групі України

Україна та Франція зіграли по 5 матчів у відборі на ЧС-2022. Якщо французи вже набрали 9 очок, то українська команда тільки 5.

До теми Чи зможе Петраков вивести збірну України на ЧС-2022: прогноз фахівців

У календарі збірної України залишився один матч з Фінляндією на виїзді (9 жовтня) та два поєдинки з Боснією і Герцеговиною – 12 жовтня та 16 листопада.

Тільки 3 поєдинки відіграла Фінляндія, проте встигла набрати 5 очок, як і Україна. Три матчі зіграла й Боснія і Герцеговина – 2 очки. Найгірша команда групи Казахстан – 2 очки після 4 турів.

Україні навряд чи варто сподіватися на перемогу в групі D, що дає пряму путівку на чемпіонат світу. У букмекерській компанії Favbet впевнені у тому, що Франція фінішує першою – коефіцієнт 1,08.

Щоб випередити Францію, нашій збірній потрібно виграти свої 3 поєдинки та надіятися, що чемпіони світу не здобудуть перемогу у двох матчах.

Французи ще двічі зіграють проти фінів та одного разу з Казахстаном. Окрім того, Україні потрібно забивати багато голів, щоб мати кращу різницю забитих та пропущених. Наразі краща статистика саме у Франції.

Хай там як, але Україна може й не гарантувати собі вихід на чемпіонат світу, якщо випередить Францію.

Більше шансів у підопічних Олександра Петракова поборотися за другу сходинку, яка дає право зіграти у раунді плей-офф. Швидше за все, суперниками України за друге місце будуть фіни та боснійці.

Саме на осічки цих збірних у найближчих матчах і треба надіятися Україні. Боснійці та фіни проведуть свої четверті матчі у відборі вже 7 вересня.

Боснія і Герцеговина – Казахстан

Боснія виглядає темною конячкою групи D, адже зіграла тільки три матчі й має 2 очки. Попереду у боснійців відразу дві гри проти Казахстану, а це потенційні 6 очок.

Казахстан уже довів, що може зупиняти фаворитів. На жаль, казахстанці продемонстрували це у матчах проти України.

Українській збірній потрібно, щоб Боснія і Герцеговина також втратила очки у грі проти Казахстану. Найкращим результатом буде нічия. За таких обставин у боснійців буде 3 очки після 4 поєдинків. Також нічия не дозволить Казахстану випередити Україну.

У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 5,40 на те, що ці збірні розійдуться миром. Все ж більше шансів, що Казахстан поступиться – коефіцієнт 1,28. Перспективи Казахстану здобути перемогу оцінені коефіцієнтом 11,50.

Франція – Фінляндія

Наразі рятівне друге місце в групі D утримує збірна Фінляндії. Потенційно фіни можуть навіть очолити групу, та для цього скандинавам потрібно перемагати у наступних поєдинках Францію та Україну.

Чемпіони світу 2018 року мають вкрай невдалу серію з 5 поспіль поєдинків без перемог. Двічі у відборі французів зупинила саме збірна України.

Французам вкрай важливо перемогти фінів, щоб не доводити ситуацію до інфарктного стану. Перемога Франції в обох матчах проти Фінляндії потенційно допоможе й Україні.

За таких обставин команді Олександра Петракова залишиться обіграти Фінляндію в очному поєдинку і, звісно, здолати боснійців.

У букмекерській компанії Favbet впевнені у домашній перемозі Франції проти Фінляндії – коефіцієнт 1,19. Водночас звитяга фінів оцінена коефіцієнтом 16. Нічийний результат – коефіцієнт 7,40.