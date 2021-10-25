Ми багато працювали, щоб пройти захист фінок, – Дубицька про перемогу України

Жіноча збірна України з футзалу пробилась у фінальну частину Євро-2022. Українська футзалістка Ірина Дубицька поділились враженнями після важливої перемоги над Фінляндією.

Дубицька: Фінляндія – непоступливий суперник

Ірина Дубицька ексклюзивно розповіла про перемогу над фінками. Саме цей матч вирішував, хто здобуде омріяну путівку у "Фінал чотирьох" Євро-2022.

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Українки у вирішальному останньому поєдинку переграли Фінляндію з рахунком 4:1. Львів став фартовим містом для збірної України, де вона у трьох матчах святкувала три перемоги.

Дубицька відзначила, що Фінляндія – дуже складний та непоступливий суперник. Ірина розповіла, що українки багато працювати над тактичними діями, щоб зламати надійну та щільну оборону суперниць.

Ми багато тактично працювали, щоб пройти їх захист. Якщо дивитись на підсумковий рахунок матчу, то у нас усе вийшло. Другий тайм був більш спокійним у нашому виконанні. Переможний рахунок матчу дозволяв нам вести не такий високий темп, який був у першій 20-хвилинці,

– зазначила Дубицька.

"Фінки додали у діях при стандартах"

Футзалістка "синьо-жовтих" порівняла рівень фінської команди у 2020 та 2021 роках.

Якщо порівнювати Фінляндію із тою, яка була на початку 2020 на турнірі Lviv Freedom Cup, то зараз вони приблизно на тому ж рівні. Фінки додали у діях при стандартах. Саме після них вони створювали найбільше загроз біля воріт. За якістю гри та рівнем суперника можу виділити якраз наш останній матч у Львові. Можливо, це враження та емоції після важливої перемоги над Фінляндією. Але саме цей суперник був з головним конкурентів за вихід у "Фінал чотирьох",

– відповіла українська футзалістка.