Ми б виступили краще за них на ЧС, – Довбик про нереалізовані амбіції збірної України

Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик поділився своїми думками, щодо можливих виступів головної команди країни на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Найкращий бомбардир цьогорічного групового етапу Ліги Конференцій Артем Довбик вважає, що збірна України мала всі шанси проявити себе набагато краще, аніж інша європейська збірна.

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Форвад засмучений, що наша збірна не демострує свої вміння у Катарі. Вважає, що Україна точно би добилась результатів:

"Я дивлюся і думаю, що ми виступили б краще, ніж Уельс. Це точно мені так здається. Шкребе всередині, що на чемпіонаті світу немає України", – сказав Довбик.

Результати Уельсу

Збірна Уельсу в останньому раунді відбору на ЧС-2022 здолала збірну України (1:0) завдяки автоголу Андрія Ярмоленка. На самому мундіалі валійці потрапили у квартет зі збірними Англії, США та Ірану. У випадку тріумфу над Уельсом, туди ж могла потрапити і наша команда.

Збірна Уельсу стала одніє з найгірших команд ЧС-2022 після зіграного групового етапу. У них в активі дві поразки від збірних Ірану (2:0) та Англії (3:0), а також одна нічия зі збірною США (1:1). Єдиний гол на турнірі їм вдалось забити з 11-метрового, який реалізував Гарет Бейл. Команда на турнірі відверто не вразила, валійці просто відмучили мундіаль. Та для збірної України від цього тільки болючіше.

Провальний шлях збірної України

"Головна команда країни" потрапила у квінтет зі збірними Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану. "Синьо-жовті" жодного разу не поступилися у кваліфікації, при цьому виграли тільки два рази: Боснію і Герцеговину (2:0) та Фінляндію (2:1). Решту матчів Україна зіграла внічию: Казахстан (1:1 та 2:2), Франція (1:1 та 1:1), Боснія та Герцеговина (1:1) та Фінляндія (1:1). Як бачимо, результат 1:1 став для збірної України улюбленим у відборі. Так наша команда посіла друге місце у групі та відправилась у матчі плей-офф за право вийти на ЧС-2022.

Там збірну України чекала Шотландія та переможець паралеьної пари – Уельс. Надмотивовані "синьо-жовті" просто рознесли шотландців у першому поєдинку з рахунком 3:1.

А от сил на другий матч не вистачило. Уельс ж не мав важливих матчів перед зустріччю з Україною, тому команда підійшла у хороших фізичних та психологічних кондиціях до поєдинку. Україні ж бракувало сил. Уельс вимучив поєдинок та переміг з рахунком 1:0, а єдиний гол, точінше автогол у матчі на себе записав Андрій Ярмоленко. Уельс вперше за 64 роки вийшов на ЧС.

Все з чистого листа

Наступний шанс збірної України потрапити на великий турнір – відбір до Євро-2024, яке пройде у Німеччині. "Синьо-жовті" потрапили у складний квінтет зі збірними Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. З групи виходять тільки дві команди, тому на нас знову чекає складний шлях.