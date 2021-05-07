Мейвезер та Пол побились на пресконференції, Флойд пообіцяв вбити блогера: відео

Непереможний боксер Флойд Мейвезер-молодший та Логан Пол вперше зустрілись перед поєдинком. пресконференція між бійцями завершилась бійкою.

Скандальна бійка на пресконференції

Вже 6 червня боксери вийдуть на ринг на Hardrock Stadium у Маямі. Перед цим бійці взяли участь у традиційній пресконференції, яка завершилась скандалом.

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Логан Пол вирішив пожартувати над Флойдом Мейвезером, але спроба була невдалою. Мейвезер не на жарт розлютився, коли блогер забрав у нього кепку. Непереможний боксер з кулаками побіг до опонента.

Як охорона не намагалися захистити блогера, який задовольнявся кепкою чемпіона, але все ж Флойду вдалося наблизитися до Пола і завдати декілька ударів. Останнього довелося заховати в іншому приміщенні, щоб Мейвезер трохи заспокоївся. Флойд не одноразово кричав погрози у слід Полу, що вб'є його.

Востаннє Флойд виходив на ринг 31 грудня 2018 року. У виставковому поєдинку американець легко вже у першому раунді переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

У листопаді 2019 року Пол дебютував на професійному рингу, поступившись рішенням суддів блогеру KSI.

Відео сутички

Продовження перепалки