1 вересня іспанський клуб взяв в оренду правого вінгера із Манчестер Юнайтед. Оренда розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024.

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Сам винен, що викликав ненависть уболівальників

Трансфер стався після того, як Мейсона Грінвуда виправдали у справі зі зґвалтуванням своєї дівчини Харрієт Робсон. У відкритий доступ потрапив аудіозапис, у якому чутно, як Грінвуд домагався сексу із дівчиною у дуже грубій формі. Після чого молодого футболіста заарештували, а "червоні дияволи" відсторонили вінгера від команди.

Цікаво, що пара досі зустрічається та навіть чекає на первістка.

Однак МЮ не захотіло псувати свою репутацію, тому позбавився від скандального футболіста, віддавши його в оренду в Іспанію.

17 вересня Грінвуд дебютував за новий клуб у матчі проти Осасуни. Мейсон розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на футбольному полі на 77-й хвилині замість Хуана Лайоса.

Однак не встиг футболіст з'явитись на футбольному полі, як його дебют був підпсований. Грінвуд почув, як із трибун йому бажають смерті.

Реакція уболівальників на вихід із заміни Грінвуда: дивіться відео

Osasuna fans chanting "Greenwood, die"



Nice welcome back for Mason!

pic.twitter.com/Cldlgf8nZn — The 44 ️ (@The_Forty_Four) September 17, 2023

Скандальний вінгер провів свій перший матч за останні 1,5 року. Саме після виходу Грінвуда Хетафе забило свій переможний гол, який забив Неманья Максимович. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу господарів 3:2.

Схоже, що Грінвуду навіть в Іспанії буде дуже несолодко. Він сам винен у тому, що викликав гнів футбольних уболівальників, і не лише британських.