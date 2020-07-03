Головний наставник луцької "Волині" Андрій Тлумак здав черговий тест на коронавірус, який показав негативний результат. Все гаразд зі здоров'ям і у асистента Тлумака – Андрія Сапуги, обидва фахівці вже приступили до роботи.

Хорошу звістку про одужання повідомляє видання Sport.ua. Тренери останнім часом перебували на самоізоляції через позитивні тести на коронавірус.

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Команда тренується під керівництвом спеціалістів, однак, за рекомендацією медиків, на найближчий виїзний поєдинок "Волині" проти "Кременя", обидва тренери з метою безпеки не поїдуть.

Раніше повідомлялось, що у обох фахівців виявили коронавірус. 41-річний тренер і його асистент Андрій Сапуга були відсутні на матчі 20-го туру Першої ліги проти "Чорноморця".

Тлумак був не єдиний хворий у "Волині"

У результаті тестування коронавірус було виявлено ще у двох працівників. Про це повідомлялося ще 23 червня.

Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині". Натомість всі футболісти луцького клубу здорові.