Матчі Металурга перенесли через терористичний обстріл окупантів у Запоріжжі

У п'ятницю, 30 вересня, Металург повинен був зіграти домашній матч проти Гірника-Спорт у Першій лізі України. Але у Запоріжжі наразі точно не до футболу.

У Запоріжжі точно не до футболу

Загарбники двічі атакували Запоріжжя 30 вересня. Перші вибухи було чутно у місті о 7:10 ранку, а згодом окупанти повторно вдарили по українському місту. Ворог поцілив у колону цивільних людей на околиці міста, яка повинна була складати 34 автомобілі. З кожною хвилиною кількість жертв та постраждалих лише більшає.

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Станом на 14:00 кількість поранених збільшилась до 74 людей. 1 жовтня у Запоріжжі та області оголосили день жалоби за тими, хто більше не з нами через терористичний обстріл росіян.

30 вересня та 1 жовтня свої матчі повинні були провести обидві команди запорізького Металурга. Головна команда у Першій лізі повинна була зіграти проти Гірника-Спорт. А вже наступного дня у Другій Лізі України свій поєдинок проти ВАСТА мав провести Металург-2.

Наразі невідомо, коли відбудуться перенесені матчі.