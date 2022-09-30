У Запоріжжі точно не до футболу Загарбники двічі атакувалиЗапоріжжя 30 вересня. Перші вибухи було чутно у містіо 7:10 ранку, а згодом окупанти повторно вдарили по українському місту. Ворогпоцілив у колону цивільних людей на околиці міста, яка повинна була складати 34 автомобілі. З кожною хвилиною кількість жертв та постраждалих лише більшає. До темиЦинічний обстріл колони в Запоріжжі: усе, що відомо про ракетний удар Станом на 14:00 кількість поранених збільшилась до 74 людей.1 жовтня у Запоріжжі та області оголосили день жалоби за тими, хто більше не з нами через терористичний обстріл росіян. 30 вересня та 1 жовтня свої матчі повинні були провести обидві командизапорізького Металурга. Головна команда у Першій лізі повинна була зіграти проти Гірника-Спорт. А вже наступного дня у Другій Лізі України свій поєдинок проти ВАСТАмав провести Металург-2. Наразі невідомо, коли відбудуться перенесені матчі. Металург після чотирьох турів йде четвертим у групі Б" Першої ліги України, маючи у своєму активі 7 очок. Друга команда Металурга за таку ж кількість поєдинків набрала лише один пункт та посідає передостаннє 9-те місце у другій за силою лізі країни.